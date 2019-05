EsslingenWas in anderen Ländern längst gang und gäbe ist, setzt sich langsam auch in Deutschland durch: Die bargeldlose Zahlung auch kleinerer Geldbeträge. Laut einer jüngst veröffentlichten Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI wurde 2018 im stationären Einzelhandel erstmals mehr Geld per Giro- und Kreditkarte ausgegeben als in bar. Diesen Trend beobachtet man auch bei den örtlichen Banken und Einzelhändlern in Esslingen – und freut sich. Denn das habe viele Vorteile.

„Wir sehen seit vielen Jahren den Trend hin zu weniger Bargeld“, sagt Markus Schaaf vom Vorstand der Volksbank Esslingen. Durch die Einführung neuer Technik habe sich