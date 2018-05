Die Herausforderungen für das Jahr 2016 seien enorm, sagte Oberbürgermeister Jürgen Zieger in seinem Grußwort zu den rund 120 Gästen in der Alten Aula. „Wir dürfen bei der Unterbringung und Integration der Flüchtlinge nicht scheitern, denn wir haben keine Wahl.“ Sehr konkrete Vorschläge zur Integration der Flüchtlinge machte der FDP-Kandidat für den Wahlkreis Esslingen, Erdal Özdogan. Auch seine Eltern hätten vorgehabt, nur zwei Jahre in Deutschland zu bleiben, erzählte er. Für ihn seien daraus nun 40 Jahre geworden. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Flüchtlinge, die bei uns Asyl bekommen, auch für