„Wir können sehr zufrieden sein mit dem Verlauf der Saison und mit den Ergebnissen unserer Jugendarbeit“, sagte der ESG-Vorsitzende Dieter Fingerle am Freitag bei seinem Rundblick über das Richard-Hirschmann-Eisstadion auf der Oberesslinger Neckarinsel. Über 100 Kinder und Jugendliche waren dort zusammengekommen, um zum Ende der Eislaufsaison vor etwa doppelt so vielen Zuschauern bei einem Schaulaufen die Ergebnisse ihrer Übungsanstrengungen zu präsentieren.Die hohe Zahl der Eisläufer verweise auf eine zunehmende Attraktivität des Eiskunstlaufs bei Jugendlichen, so Fingerle: „Entgegen allen Trends bei den Vereinen