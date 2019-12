Esslingen „Habe morgen um 10 Uhr einen Arzttermin in Stuttgart. Kann mich jemand mitnehmen?“, fragt die Seniorin auf WhatsApp. „Klar“, antwortet ein junges Mitglied der Gruppe: „Muss morgen sowieso zu einer Besprechung in die Landeshauptstadt. Wo soll ich Sie abholen?“ So oder so ähnlich sollte ein Chat zwischen den Bewohnern eines bestimmten Viertels idealerweise ablaufen. Sozial optimale, ökologisch nachhaltige Mobilität in einem Wohnquartier etwa durch Absprachen auf WhatsApp zu entwickeln – das ist eines der Projekte der „Mobility Pioneers“. Sie möchten neue Bewegungskonzepte austüfteln, maßgeschneiderte Lösungen für unternehmerische