Esslingen (red)Beim Rückweg von Santiago de Compostela fasste Johannes Aschauer, Polizist in der Nähe von Linz, den Entschluss: Er wollte weiterpilgern bis nach Jerusalem. Er kam dort tatsächlich an. Das tat auch Johann Graßer aus Bayern, ebenfalls bei der Polizei und nebenberuflich Diakon. Nun arbeiten beide am Aufbau des „Jerusalemwegs“ durch 15 Länder. Eine Etappe des als interreligiöses Friedens- und Kulturprojekt angelegten Wegs führt durch Esslingen.

Der deutsche Verein ist derzeit im Aufbau, Repräsentant ist Emanuel Gebauer von der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB). Er brachte vor kurzem rund 50 Interessenten zu einem dreitägigen