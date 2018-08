EsslingenSpätestens seit Hape Kerkeling „dann mal weg“ war, hat das Pilgern auf dem Jakobsweg einen ungeheuren Aufschwung genommen. Auf der Wanderung nach Santiago de Compostela, immer der Jakobsmuschel nach, erfüllen die Menschen Gelübde, suchen ihr Seelenheil, ihren inneren Frieden – oder einfach nur Abstand. Dazu muss man sich aber nicht gleich auf den langen Weg in den Nordwesten Spaniens machen. „Das Reizvolle am Jakobsweg ist ja, dass man immer mal wieder einzelne Etappen machen kann“, weiß Sabine Nollek, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde im Esslinger Stadtteil Berkheim. So zum Beispiel auf dem süddeutschen Jakobsweg, der von Rothenburg