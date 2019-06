EsslingenDie staatlich garantierte EEG-Einspeisevergütung für Neuanlagen ist in den letzten Jahren stark abgesenkt worden: Bekamen Besitzer von PV-Anlagen im Jahr 2004 noch rund 57,4 Cent/kWh, so waren es im Mai 2019 bei Kleinanlagen nur noch 10,95 Cent/kWh. Eine Kilowattstunde Strom aus dem Netz dagegen kostet derzeit für Haushaltskunden rund 30 Cent. Allein dieser Vergleich macht deutlich, welche Vorteile ein möglichst hoher Eigenverbrauch hat. Auch für Besitzer von älteren Photovoltaik-Anlagen, bei denen die EEG-Förderung nach 20 Jahren ausläuft, ist dies sinnvoll.

Sonnenenergie speichern

Experten sagen: Für normale Hausbesitzer lohnt sich der Kauf einer Photovoltaikanlage in der Regel nur dann, wenn der erzeugte Strom auch selbst verbraucht wird. Ohne Speichermöglichkeit lassen sich aber oft nur 10 bis 15 Prozent selbst nutzen. Denn der meiste Strom wird in der sonnigen Mittagszeit produziert, gerade bei Berufstätigen ist aber der Verbrauch am Morgen und am frühen Abend am höchsten. Moderne Batteriespeicher erhöhen den Eigenverbrauch nun erheblich. Komplettangebote mit Solaranlage, Speicher und intelligenter Steuerung gibt es zum Beispiel von den Stadtwerken Esslingen.

Unabhängig von Strompreisen

„Ist die Anlage richtig dimensioniert, kann man einen Eigenverbrauchsanteil von bis zu 80 Prozent erreichen“, erklärt SWE-Energieberater Klaus Mons. Im Sommer ist es sogar möglich, autark zu sein. Im Winterhalbjahr ist dies naturgemäß schwieriger. Ein Vertrag mit einem Stromlieferanten über die Lieferung von Reststrom ist also immer notwendig. Beim Komplettpaket der Stadtwerke Esslingen stammt der benötigte Reststrom aus süddeutscher Wasserkraft, so dass auch hier der ökologische Mehrwert erhalten bleibt.

