Esslingen (kf) - Unter dem Motto „Die Pflege liegt am Boden“ ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi morgen um 11 Uhr zu einer Protestaktion vor dem Alten Rathaus in Esslingen auf. Überlastung und Unterfinanzierung prägten den Alltag in den Pflegeberufen, teilt die Gewerkschaft mit. Dagegen wollten die Betroffenen aus den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Kreis Esslingen ein Zeichen setzen. „Die Pflegekräfte, Verdi und viele weitere Verbände fordern eine gesetzliche Personalbemessung, eine auskömmliche Krankenhausfinanzierung und eine Aufwertung der Gesundheits- und Pflegeberufe“, heißt es in dem