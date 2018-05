EsslingenGabriela Letzing ist Quereinsteigerin. Bis vor Kurzem war sie noch als Kommunikationsdesignerin tätig, seit Anfang März kümmert sie sich in ihrem kleinen Ecklokal „Delicantina“ in der Esslinger Heugasse um ihre Gäste. Und denen will die 51-Jährige nicht nur gute, sondern auch gesunde Leckereien servieren. Fleisch ist hier tabu, die meisten Gerichte sind vegan. Nur bei einigen Details macht Letzing eine Ausnahme: So gibt es auch Kuhmilch zum Kaffee und Parmesan zur Pasta – schließlich will die Chefin Nicht-Veganer nicht vergraulen.

Mit ihrem neuen Bistro, das vorerst nur in der Mittagszeit geöffnet hat, möchte Gabriela Letzing vor allem