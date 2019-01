Kreis EsslingenSie reichte von Ispringen bis Wankheim und von Calw bis Göppingen – die Württembergische Pfarrhauskette, der Max und Ines Krakauer sowie andere verfolgte Juden ihr Überleben verdankten. In seinem Buch „Lichter im Dunkel“ hat Max Krakauer 1947 seinen Rettern – darunter Pfarrer und Pfarrfrauen aus dem Kreis Esslingen – ein Denkmal gesetzt. In der Feierstunde zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wird am Sonntag an diese stillen Helden erinnert.

„Wenn Max Krakauer nicht das Buch geschrieben hätte, wäre uns die Geschichte dieser mutigen Frauen und Männer verborgen geblieben“, sagt der Denkendorfer Religionspädagoge