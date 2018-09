EsslinegnDer Stadtbecher? Läuft nicht so gut.“ Michelle Bertenrath arbeitet im Backerei-Café Flo in der Esslinger Ritterstraße. Hier wolle die Kundschaft in der Regel den Pappbecher. „Die Leute begründen das damit, dass man beim Stadtbecher den Deckel ja eh wegwerfen müsse.“ Die junge Frau zuckt mit den Schultern. „Außerdem ist der Stadtbecher zu klein. Da passen nur kleine Kaffee und kleine Cappuccino rein“, nennt sie einen weiteren Grund, warum viele nicht zum Pfandbecher greifen.

Seit einem halben Jahr gibt es den Esslinger Stadtbecher, der nicht nach einmaliger Benutzung sofort im Müll landen sollte. Auf den Weg gebracht hat ihn die