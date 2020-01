Peter Weiss’ „Hölderlin“ hat an der WLB Premiere

Vor der Premiere: Klaus Hemmerle inszeniert Peter Weiss’ Politik- und Dichter-Drama „Hölderlin“ an der WLB

Der radikale Dichter auf den Weg in eine vorerst scheiternde Revolution: Davon handelt Peter Weiss’ Drama „Hölderlin“ von 1971. Der Regisseur Klaus Hemmerle will das Stück an der Esslinger Landesbühne (WLB) vom Nach-68er-Zeitgeist emanzipieren, ohne die politische Botschaft zu unterschlagen. Premiere ist an diesem Donnerstag.