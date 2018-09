EsslingenBeim Konzert zur Eröffnung der Herbstsaison traf man im Esslinger Jazzkeller alte Bekannte. Der Pianist Martin Sasse hat bereits im Keller gespielt, ebenso Bassist Martin Gjakonovski und der amerikanische Saxofonist Rick Margitza, und auch der Schlagzeuger Tobias Backhaus ist schon mehrfach in Esslingen aufgetreten. Lediglich für Bandleader Peter Protschka war es eine Premiere, doch er fühlte sich in der Webergasse 22 sogleich wohl: „Es macht unheimlichen Spaß, in diesem urigen, sehr stilvollen Ambiente zu musizieren“, äußerte sich der in Köln wohnende Trompeter begeistert. In Esslingen bestritt er mit seinem Quintett das zweite Konzert einer