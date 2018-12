Per Zufallsgenerator zum Rekordgewinn?

ESSLINGEN: Der 38-Millionen-Jackpot lockt viele Lotto-Neulinge an die Annahmestellen

Die Hysterie ist aus vergangenen Rekordzeiten bekannt, doch sie scheint an diesem Wochenende eine neue Dimension zu erreichen: Auch in Esslingen treibt die Aussicht auf die 38 Millionen Euro im Lotto-Jackpot immer mehr Glücksritter in die Annahmestellen. Viele darunter haben zuvor noch nie einen Schein ausgefüllt. Und manche lassen sich beim Tippen von einer Maschine helfen.