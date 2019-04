EsslingenRaum 109 und Raum 110: Das sind die beiden Klassenzimmer im ersten Stock der Zollberg-Realschule, die Oliver Wannek, Technischer Leiter des Eigenbetriebs Städtische Gebäude Esslingen, in diesen Tagen besonders im Auge hat. Am Montag hat eine Fachfirma mit den Mustersanierungen der beiden PCB- belasteten Räume begonnen. Währenddessen wird fürs Rathaus der Ton rauer: Die Grünen kritisieren die fehlende Informationspolitik der Verwaltung, fordern lückenlose Aufklärung und „stellen die Frage nach der Verantwortlichkeit in der Verwaltungsspitze und den Konsequenzen aus diesem eklatanten Versäumnis“.

Im Raum 109 der Zollberg-Realschule ist ein neuer mechanischer Lüfter installiert, die Möbel sind ausgeräumt. In diesem Klassenzimmer will die Stadt versuchen, wie weit man mit der Entfernung der stark PCB-haltigen Deckenplatten und den Wandfugen sowie Entlüftungsmaßnahmen die Last an den Polychlorierten Biphenylen drücken kann. Der Sanierungszielwert liegt unter 300 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft.

Nebenan im Klassenzimmer 110 – laut Wannek einer der am meisten belasteten Räume im Schulhaus – wird tiefer eingegriffen. Er wird „kernsaniert“. Dort fliegen außer den Deckenplatten und Fugen auch die Trennwände zum Nachbarzimmer und der Bodenbelag raus. Dafür hat die Sanierungsfirma eine Plastikwand tief ins benachbarte Klassenzimmer 111 hinein gezogen. Damit will sie verhindern, dass beim Entfernen der durchgehend gelegten Platten, die auf einer Rippendecke sitzen, PCB-haltiger Staub dringt. Auch im Zimmer 110 wird permanent gemessen.

Mit der Mustersanierung der beiden Räume will die Stadt klären, wie tief man sanieren muss. Bis zu 3614 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft sind in einem Klassenzimmer der Zollberg-Realschule gemessen worden – ab 3000 muss laut PCB-Richtlinie unverzüglich gelüftet, gewischt und saniert werden. Sorgen in dem Schulhaus bereitet vor allem die hohe Belastung durch das dioxinähnliche PCB 118, die auch nach Lüften noch zwei- bis zweieinhalbfach über dem Wert liegen, ab dem je nach Nutzungsdauer eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. „Für eine dauerhafte Nutzung des Gebäudes nicht tolerabel“, bilanzierte das Gutachten die überschrittenen Werte.

Die Zollberg-Realschule ist zwar 1962 gegründet worden. Der Hauptbau und die Sporthalle sind jedoch erst 1972 eingeweiht worden – zuvor waren die Schüler in anderen Schulhäusern untergebracht. Das Büro CDM Smith, das die jüngsten Belastungswerte gemessen hat und jetzt auch die Sanierungstestläufe begleitet, war am Ende seines Gutachtens schon zu dem Ergebnis gekommen, dass die ohnehin hohe Raumluftbelastung in dem Schulhaus in den heißen Sommermonaten noch weiter ansteigen werde und dass man um eine Kernsanierung voraussichtlich nicht herumkomme. Im Gegensatz zur betriebsärztlichen Einschätzung des B.A.D., das für die Lehrer im Land zuständig ist, war das Kreisgesundheitsamt in Übereinstimmung mit dem Landesgesundheitsamt zwar zu einer ähnlichen Bewertung der Schadstoff-Situation gekommen – aber nicht zu dem Schluss, dass der Schulbetrieb sofort eingestellt werden müsste. Allerdings hat auch das Gesundheitsamt klar formuliert, dass die Stadt die Werte zügig drücken und unverzüglich sanierten muss – ansonsten müssten Schüler und Lehrer ausquartiert werden. Für den Laien sieht die Situation vor Ort jedenfalls eher danach aus, als ob sich die Stadt zwischen den Alternativen Kernsanierung oder Neubau entscheiden muss. Was im laufenden Betrieb schwer vorstellbar beziehungsweise unmöglich ist. Der Gutachter spricht von einer starken PCB-Belastung an Sekundär- und Primärquellen. Die Deckenplatten hängen überall in den Klassenzimmern und im riesigen Treppenhaus. Keiner weiß, ob sie einen PCB-haltigen feuerhemmenden Anstrich bekommen haben, das Umweltgift in sich oder einfach nur angenommen haben. Egal, sie müssen raus. Im Rathaus ist man nach wie vor dabei, die möglichen Ausweichoptionen für Schüler und Lehrer zu sondieren. Am Donnerstag sollen jedenfalls die Messergebnisse für die Adalbert-Stifter- und die Lerchenäckerschule vorliegen.

Indessen verschärfen die Gemeinderatsfraktionen ihren Ton gegenüber der Verwaltung. Während SPD-Chef Andreas Koch anfangs mit seiner scharfen Kritik an Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht ziemlich alleine auf weiter Flur stand, haben CDU und Linke mittlerweile nachgelegt. Die heftigste Kritik kommt jetzt aber von den Grünen, die nach der „Verantwortlichkeit in der Verwaltungsspitze und personellen Konsequenzen aus diesem eklatanten Versäumnis“ fragen, wie es Fraktionschefin Carmen Tittel formuliert. In einem Antrag fordern sie hinsichtlich möglicher Schadstoffbelastungen der Schulen absolute Transparenz sowie unverzügliches Handeln. Die Informationspolitik in Sachen PCB-Belastung öffentlicher Gebäude sei bis zur letzten Gemeinderatssitzung am 8. April quasi nicht vorhanden gewesen. Auch habe man erst in der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales von bereits beseitigten Belastungen in der Grundschule Sulzgries oder der Sanierung des Kindergartens Bussardweg aufgrund eines teerhaltigen Bodenbelagklebers erfahren. Die Grünen fordern von der Verwaltung einen Handlungsplan für Schadstoffmessungen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Gebäude. Wobei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen vorrangig zu behandeln seien.