EsslingenEr nahm es mit Humor. „Ich werde sicher kein Mikro brauchen“, meinte Jörg Sanzenbacher angesichts der zwölf Leute, die zu seiner Infoveranstaltung über die PCB-Belastung an Esslinger Schulen in das Bürgerhaus in der Pliensauvorstadt gekommen waren. Abzüglich der Pressevertreterin und der drei Gemeinderäte interessierten sich nur acht Mitbürger für das brisante Thema. Mit einem Schalk im Nacken verwies Jörg Sanzenbacher auf die Raumobergrenze von 77 Personen, die bei weitem nicht ausgefüllt war. Dabei hatte der Referent vom Verein Esslinger-Feinstaub-Lärm streitbare Thesen vorzutragen.

Akribisch hatte sich Jörg Sanzenbacher