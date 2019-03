EsslingenIch war überrascht. Aber wir wissen uns in guten Händen.“ So kommentiert Brigitte Krömer-Schmeisser, Schulleiterin der räumlich ohnehin auf Kante genähten Zollberg-Realschule die Tatsache, dass in einem von fünf getesteten Unterrichtszimmern an ihrer Schule mit 3200 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft eine so hohe Konzentration des Umweltgifts gemessen wurde, die eine zügige Sanierung des Klassenzimmers unumgänglich macht. Ab Freitag wird die Klasse in die Mensa ausweichen, hat Krömer-Schmeisser beschlossen. Sicherheitshalber. Bei vier Wanderklassen sind alle anderen Reserven schon ausgereizt.

Die Stadt hat das Schadstoffsanierungsprogramm,