EsslingenAuf fünf Seiten hat Oliver Wannek, Technischer Leiter des Eigenbetriebs Städtische Gebäude Esslingen (SGE), seinen aktuellen Sachstandsbericht zur PCB-Belastung an Esslinger Schulen zusammengefasst. Die Neuigkeiten zum Ende der Osterferien: Die abschließenden Arbeiten an der Grundschule Sulzgries – die Fugensanierung im Treppenhaus und im Flur des ersten Obergeschosses – gehen wegen der Kürze des Zeitfensters und fehlender Firmenkapazitäten erst in den Sommerferien über die Bühne. Ursprünglich waren sie für die Osterferien geplant. In der kommenden Woche sollen mechanische Zwangslüfter in den Fluren und Toiletten eingebaut werden, dann wird