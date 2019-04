In der RSO sind in einem Raum 1139 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft gemessen worden. Damit liegt die Belastung deutlich höher als dauerhaft tolerierbar, aber noch nicht über dem Interventionswert von 3000 Nanogramm.

EsslingenDie weiteren Messergebnisse für potenziell PCB-belastete Esslinger Schulen , die jetzt im Rathaus eingelaufen sind, geben teilweise Anlass zu etwas Erleichterung. Im Fall der Realschule Oberesslingen (RSO) gilt das allerdings nur, wenn man an die stark erhöhten Werte mit Spitzen bis zu gut 3600 Nanogramm pro Kubikmeter Luft an der Zollberg-Realschule denkt. In der RSO wurden in einem Raum 408, in einem anderen aber 1136 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft gemessen. Zwar liegen diese Zahlen über dem Vorsorgewert von 300 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft, bis zudem die Raumluftkonzentration des Umweltgifts als langfristig tolerabel gilt. Doch immerhin sind sie noch deutlich vom Interventionswert von 3000 Nanogramm entfernt, bei dessen Überschreiten man unverzüglich die Werte drücken und die Räume sanieren muss. Und es konnte – im Gegensatz zur Zollberg-Realschule – in der RSO auch kein dioxinähnliches PCB 118 nachgewiesen werden. Dort soll jetzt systematisch gelüftet werden. „Natürlich werden wir auch sanieren“, so Oliver Wannek, Technischer Leiter des Eigenbetriebs Städtische Gebäude Esslingen.

Erfreulich: In der Adalbert-Stifter-Schule und in der Lerchenäckerschule liegen die PCB- und Lindanwerte unterhalb der Nachweisgrenze. Und die Sporthalle der stark belasteten Zollberg-Realschule aus dem Jahr 1972 rangiert mit 361 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft nur leicht über dem Vorsorgewert von 300 Nanogramm. Die derzeit nur geringfügige Überschreitung in der Sporthalle „ist vorerst über Lüften zu lösen“, meint Rathaussprecher Roland Karpentier. Bis zur Sommerpause will die Stadtverwaltung die Messergebnisse aller potenziell betroffenen Schul- und Kitagebäude aus der Zeit von 1965 bis 1989 ermittelt haben. Die sollen dann einer Prioritätenliste folgend abgearbeitet werden.

In der Zollberg-Realschule sind mittlerweile – wie berichtet – die Mustersanierungen von zwei Klassenzimmern angelaufen. Die Stadt hat jetzt zwölf Container für vier Klassen bestellt, um die sanierungsbedingte Raumnot und mögliche weitere Einschränkungen des Schulbetriebs aufzufangen. Lieferzeit: rund vier Wochen. Wobei es sich erst Mitte Mai herausstellt, wie umfangreich die Stadt in die Gebäudesubstanz eingreifen muss und ob der Schulbetrieb dort aufrechterhalten werden kann. Denn für die Mustersanierungen benötigt die Stadt rund vier Wochen – und danach muss erst wieder gemessen werden. Erst dann entscheidet es sich, in welchem Umfang weiter gearbeitet wird – und damit auch, ob weitere Container bestellt werden oder ob Teile der Schule in die Adalbert-Stifter-Schule ausweichen müssen. Wie berichtet, sind immerhin die Räume, die die Zollberg-Realschule im benachbarten WLB-Gebäude nutzt, nicht schadstoffbelastet. Die Stadt will die Container jedenfalls so postieren, dass sie jederzeit erweiterbar sind. Für den 2. Mai hat die Verwaltung eine Informationsveranstaltung in der Zollberg-Realschule geplant. Mit dabei sind neben jeweils zwei Elternvertretern aus allen Klassen Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht, Gutachter, Gesamtelternbeirat, SMV, Schulleitung, Geschäftsführende Schulleiter, Vertreter aus dem Gemeinderat sowie aus dem Landesgesundheitsamt.

Sobald weitere Messergebnisse vom städtischen Gutachter bewertet sind, „werden sie auf der Homepage www.esslingen. de veröffentlicht“, so Karpentier.

Mittlerweile hat sich auch das Personenwahlbündnis FÜR Esslingen in die politische Diskussion eingeschaltet. Lehrer und Eltern des Mörike-Gymnasiums in Ludwigsburg hätten 2018 bei rund 700 Nanogramm PCB die Schließung und den Abriss eines Unterrichtstrakts durchgesetzt. Die vom Landesgesundheitsamt erteilte Freigabe zur Fortsetzung des Unterrichts in der Zollberg-Realschule sei verantwortungslos, kritisiert FÜR.