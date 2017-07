Esslingen (red) -Die Esslinger Weingärtner laden zur zwölften Esecco Party-Nacht an diesem Samstag ein. Am Fuße der Weinberge, hinter der Kelter in Mettingen, lädt die Open-Air-Party zum Unterhalten und Tanzen ein. Ab 18 Uhr wird DJ Wolfgang mit Hits von den 80-ern bis heute bei spritzigen Sommerdrinks und erfrischenden Cocktails für Stimmung sorgen. Parkplätze gibt es vor der Kelter. Die Veranstalter empfehlen den öffentlichen Nahverkehr. Von der S-Bahn Haltestelle Mettingen sind es rund fünf Minuten zu Fuß zur Kelter.

