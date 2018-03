Parkplatznot am Marktplatz spitzt sich zu

ESSLINGEN: Tiefgarage am Kleinen Markt bleibt wegen Bauarbeiten bis November geschlossen - Anwohner fordern Ersatzflächen

Parkplätze sind in der Esslinger Innenstadt von jeher Mangelware. Nachdem nun auch noch die Tiefgarage am Kleinen Markt bis Ende November wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, hat sich die Situation rund um den Marktplatz noch einmal verschärft. Als Reaktion auf den Mangel richtet die Stadt zwar an anderen Stellen zusätzliche Bewohner-Parkplätze ein, die fehlen dann allerdings den Kurzzeitparkern.