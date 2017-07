Esslingen (adi) - Das Parkleitsystem der Stadt Esslingen ist am morgigen Dienstag wegen dringender Wartungsarbeiten für mehrere Stunden außer Betrieb. Die Anlage hat sich in den vergangenen Jahren als Informationssystem für parkplatzsuchende Autofahrer bewährt. Allerdings sind seit der Inbetriebnahme einige Jahre vergangen, so dass die Erneuerung des Systemrechners ansteht. Daneben muss die Steuerung mit Hilfe einer neuen Software auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das städtische Tiefbauamt weist darauf hin, dass das Parkleitsystem deshalb am 4. Juli außer Betrieb genommen wird und bittet alle Parkplatzsuchenden um Verständnis,