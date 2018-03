EsslingenHundert Minuten Musik Non-Stopp - jedoch keine Sekunde Langeweile: Unter dem Motto „Variations on America II“ machte sich das Ensemble Gelberklang im Rahmen des Esslinger Tonart-Festivals im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz auf eine Reise durch 250 Jahre amerikanischer Musikgeschichte. Der bunte und ungemein farbenfrohe Klangteppich startete recht traditionell mit William Billings’ „Begin my Tongue“, einer Hymne aus dem Jahr 1776, die sogleich durch den Wolf gedreht wurde. John Cage skelettierte Billings Melodie in „Apartment-House 1776“ auf einen Bruchteil der Töne, ließ jedoch immer wieder Fragmente der volkstümlichen Melodie