Schnell überholt wird die Köngerner Tomate von einer aus Sven Teskes Garten: 1023 Gramm wiegt die Riesen-Fleischtomate, so der Sortenname.

Esslingen (red) Es begann mit einem Foto, das der EZ letzte Woche über Whatsapp zugespielt worden ist: Eine Riesentomate, gewachsen im Garten von Elke und Hans Kusnitzius aus Köngen. Stolze 800 Gramm ist das Ernteprodukt und schafft es leider nicht in die Zeitung. "Unter 100 Gramm machen wir nichts in print", so der diensthabende Redakteur, der befüchtet, dass fortan nur noch Früchtchen das Blatt füllen. Gepostet auf Facebook wird die Tomate schnell getoppt: Sven Teskes Frucht wiegt 1023 Gramm und macht ihrem Sortennamen "Riesenfleischtomate" alle Ehre. Aber Teske hat nicht nur Riesentomaten: Er zeigt außerdem Monsterkohlrabi und Gurken, die aussehen als wären sie genmanipuliert.

