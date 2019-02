EsslingenEine nach dem anderen standen sie am späten Sonntagabend im Dolby Theatre in Los Angeles im Rampenlicht: Olivia Colman, Rami Malek, Peter Farrelly, Lady Gaga und all die anderen Schauspieler und Filmemacher, die diesmal einen der Academy Awards mit nach Hause nehmen durften. Einer der Hauptgewinner der langen Oscar-Nacht stand nicht auf der Bühne, und doch war jedem klar, dass der rote Teppich nicht nur für Stars und Sternchen ausgerollt wird, sondern für das Kino insgesamt. Gerade im digitalen Zeitalter, in dem sich jeder so gut wie jeden Film nach Hause holen kann, erinnern die Oscars daran, dass großes Kino nirgendwo besser wirkt als auf der