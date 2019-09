EsslingenEin Minenoratorium für elf Musiker und Musikerinnen aus Europa und aus dem Kongo ist „Herkules von Lubumbashi“. Der Schweizer Komponist und Musiker Elia Rediger hat mit dem kongolesischen Choreografen und Tänzer Dorine Mokha ein Kunstwerk auf die Bühne gebracht, in dem es um die Ausbeutung durch internationale Konzerne geht. Die Premiere ist am Sonntag, 15. September, um 19 Uhr in der Scala Esslingen.

Nach Motiven von Georg Friedrich Händel hat der Autor und Komponist Elia Rediger das Projekt für das Podium-Festival Esslingen realisiert. Da lotet der Künstler Schnittstellen zwischen Klassik, Pop und