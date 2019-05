EsslingenIn der Musikgeschichte nimmt Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ eine Sonderstellung ein. Ungeachtet der Diskussionen, ob dieses Werk – wie nach Mendelssohns Tod geschehen – als seine zweite Sinfonie zu nennen ist, oder wie im neuen, 2009 erstellten Mendelssohn-Werkverzeichnis den Vokalwerken zuzuordnen ist: Die Musik ist großartig, sie atmet in jeder Note den schwelgerischen Geist der Romantik. Dieses Gipfelwerk erfuhr am Sonntagabend in der Stadtkirche St. Dionys durch den Oratorien-Verein Esslingen eine denkwürdige Aufführung. Es war eine Auftragskomposition des Rates der Stadt Leipzig anlässlich der 400-Jahr-Feier im