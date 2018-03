(bes) - Knapp sechs Tonnen Orangen aus griechischem Bio-Anbau verteilen Jungschargruppen der Evangelischen Jugendwerke, Kirchengemeinden und CVJM-Mitglieder an den Adventssonntagen.

Im Kirchenbezirk Esslingen findet die Orangenaktion am Samstag, 30. November, statt. Für jeden gespendeten Euro verteilen die Jungschar-Kinder eine Orange, der Erlös geht über den Förderverein GEH an das Waisenhaus “Garden for Education and Healing (GEH)”. Dieser „Garten der Bildung und Heilung“ ist ein Waisenhaus mit etwa 25 Kindern in Bamenda, einer Region im Nordwesten Kameruns. Die Kinder haben meist schlimme Erfahrungen gemacht, Eltern verloren,