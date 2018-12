EsslingenBei den Esslinger Galgenstricken gibt es was Neues: Ob blutiger Anfänger oder Vollprofi, Jung oder Alt: Auf der Bühne in der Webergasse Nummer 9 kommen jetzt alle zum Zug. Egal ob allein, als Duo oder in der Gruppe. Galgenstadl nennt sich das Ganze – neudeutsch auch Open Stage.

Dem Aufruf der Hausherren Erich Koslowski und Herbert Häfele sind bei der Premiere am Montagabend fünf Talente gefolgt. Für einen musikalischen Auftakt sorgten Michael Grosse und Martin Schön mit einem ganz besonderen Instrument, der so genannten Handpan. Sieht dank der zwei miteinander verbundenen halbkugelförmigen Teile ein bisschen aus wie ein blechernes Ufo und