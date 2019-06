EsslingenEinen stürmischen Start prophezeit der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Esslinger Oldie-Nights, die am Freitag nach vierjähriger Pause wieder eröffnet werden. Vor schwerem Gewitter mit orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometer wird gewarnt. Frank Ockert, der Organisator des Freiluft-Festivals sieht dem Unwetter gelassen entgegen. „Wir haben unseren Magic Sky noch einmal justieren lassen, das ist der Schirm, der das gesamte Gelände am Hafenmarkt überspannt“, sagte Ockert auf Anfrage. „Der Schirm hält Windgeschwindigkeiten bis 110 locker aus.“ Vorsicht sei dennoch geboten. Darum ist eine Schirmwache eingerichtet, die das Wetter beobachtet. „Wir haben alles im Blick und wir wissen wo es langgeht“, beteuert Ockert. Gäste der Oldie Nights müssten sich am Freitag keinerlei Sorgen machen, nass zu werden. „Jeder kriegt einen Platz im Trockenen.“ Das Musikfestival läuft nach seinem Start am Freitagabend noch bis inklusive Sonntag. Für das Pfingstwochenende sind keine weiteren Gewitter angekündigt.