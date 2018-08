EsslingenDas Jahr 1917 bringt Entwicklungen mit sich, die die Welt nachhaltig verändern werden. In Russland wächst der Widerstand gegen die Regierung des Zaren, die Bevölkerung ist kriegsmüde und leidet Not. In Petrograd kommt es zum Generalstreik, Soldaten solidarisieren sich, die Februarrevolution beginnt. In den russischen Städten bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Deutschland erlaubt Lenin die Durchreise aus seinem Exil in der Schweiz nach Russland. Nach der Absetzung des Zaren und der Proklamation einer Republik beginnt die Oktoberrevolution. Im Dezember vereinbart die russische Räteregierung in Brest-Litowsk mit Deutschland und