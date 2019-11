Ohne Qualitätsjournalismus keine Demokratie

Bewegung „Journalismus zeigt Gesicht“ startet

In Zeiten von Fake News und Rechtspopulismus wird der Wert des Journalismus zunehmend in Frage gestellt. Doch ohne freien und kritischen Journalismus kann das Gemeinwesen nicht existieren. Daher starten die Tageszeitungsverlage in Baden-Württemberg eine Kampagne. Ihr Titel lautet: „Journalismus zeigt Gesicht“.