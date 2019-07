EsslingenJedes Jahr zur Sommerzeit ist es dasselbe Bild: Müll und Schmutz verschandeln die sonst so malerische Innenstadt. Weil der Ärger in den vergangenen Jahren eher noch zugenommen hat, hat man im Rathaus versucht, gegenzusteuern: Mehr Personal und eine neue Reinigungsmaschine sollen helfen, das alte Problem in den Griff zu bekommen. Gelöst ist es damit zwar noch nicht, doch die jüngsten Bemühungen der Stadt zeigen erste positive Wirkung.

Gemeinderat und Stadtverwaltung haben im Sommer 2018 ein zweistufiges Konzept für mehr Sauberkeit in der City auf den Weg gebracht: Nun gibt es drei zusätzliche Stellen für die Stadtreinigung – die neuen