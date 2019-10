EsslingenEr mag es nicht. Und er machte es doch. Fraktionsübergreifende Veranstaltungen, gemeinsame Veranstaltungen mit „Grünen“ und CDU, sind nicht die Sache des Landtagsabgeordneten Nicolas Fink (SPD): Jede Partei müsse ihr eigenes Profil schärfen und unterschiedliche politische Angebote an die Wähler machen, erklärte der Ex-Bürgermeister von Aichwald in der Schickhardt-Halle im Alten Rathaus in Esslingen. Aber die Brisanz der Aktualität, der drängende Handlungsbedarf, die Untat von Halle mit zwei Toten und einer versuchten Attacke gegen eine Synagoge ließen ihn seine Prinzipien hintanstellen. Alle drei Esslinger Landtagsabgeordneten diskutierten im