Esslingen (red) - Anlässlich des Reformationsjubiläums laden die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und die Gemeinden der Evangelischen Allianz in Esslingen am Pfingstsonntag erstmals zu einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz ein. Er beginnt um 10.30 Uhr. „Dieser Gottesdienst ist Ausdruck des gemeinsamen christlichen Glaubens über alle Konfessionsgrenzen hinweg“, sagt der evangelische Dekan Bernd Weißenborn, Vorsitzender der ACK Esslingen. Die Initiatoren wünschten sich eine fröhliche Begegnung. Bereits ab 9.45 Uhr können sich die Gottesdienstbesucher an verschiedenen Stellen in der Stadt treffen, um