Meine Schulzeit begann vor gut 60 Jahren in einer katholischen Volksschule - nahe einer weiteren katholischen und einer evangelischen Volksschule. Der Schulhof war durch hohe Zäune in drei Teile geteilt. So begriffen wir, dass es gut wäre, Abstand zu wahren von den Schülern der zweiten katholischen Gemeinde, erst recht von den evangelischen Schülern. Und es gab dann auch am Mittag nach Schulende den einen oder anderen Kleinkrieg, sodass schließlich die täglichen Unterrichtszeiten etwas entkoppelt wurden. Die Jugendlichen trafen sich nach Konfessionen getrennt im katholischen oder evangelischen Jugendheim, und es gab mit der DJK sogar einen katholischen