(cid) - Das vom Umweltministerium finanziell geförderte Projekt Ökoprofit geht nun bereits in die achte Runde. Ziel der Initiative ist es, zusammen mit der Wirtschaft einen Beitrag für den Klimaschutz und einen schonenderen Umgang mit Ressourcen zu erreichen. Das Projekt ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden und besteht aus einem Netzwerk vieler Partner.

Das Projekt Ökoprofit sei in der Stadt Esslingen und im Landkreis bereits in mehrfacher Hinsicht erfolgreich umgesetzt worden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die insgesamt 83 Teilnehmer der ersten sieben Projektrunden hätten rund 2,26 Millionen Euro Kosten