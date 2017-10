Anzeige

(red) - Martin Luther sei dank: Weil sich die Reformation in diesem Jahr zum 500. Mal jährt, wurde der 31. Oktober bundesweit zum Feiertag erklärt. Da in Baden Württemberg Allerheiligen am 1. November ist, wird der 30. Oktober ein Brückentag - auf den gleich zwei Feiertage folgen. Diese Chance wird auch in der Stadtverwaltung Esslingen gerne für ein langes Wochenende genutzt. Folgende Einrichtungen haben deshalb am 30. Oktober zu.

Das Technische Rathaus und damit auch das Bürgerbüro Bauen bleiben an diesem Tag geschlossen.

Die Stadtbücherei hat am Brückentag und den