EsslingenDa staunten die Zuhörer beim Festakt zu „75 Jahre O-Bus“ nicht schlecht: Guido Schoch, Direktor der Verkehrsbetriebe Zürich, zeigte mit zwei Fotos, dass man mit der Zürcher S-Bahn direkt nach Esslingen fahren kann. Gemeint ist allerdings Esslingen bei Zürich, Endstation der meterspurigen Forchbahn, der S18. Doch auch über diese Namensgleichheit hinaus haben die beiden Städte an Limmat und Neckar verkehrstechnisch viel gemeinsam. Wie in Esslingen wird auch in Zürich das Oberleitungsnetz ausgebaut. Auch dort führt die Kombination von Oberleitung und Batterie zu einer erheblichen Netzausweitung.

