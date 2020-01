Esslingen (red)Zur offiziellen Eröffnung ihrer Filiale lud am Mittwochabend die Oberbank in das Alte Rathaus in Esslingen. Die Regionalbank hat ihren Stammsitz im österreichischen Linz und eröffnete bereits 1990 ihre ersten Filialen in Deutschland. Sie ist außerdem in Tschechien, in Ungarn und der Slowakei vertreten und beschäftigt in ihrem Filialnetz rund 2000 Mitarbeiter. Ihre Filiale für Stuttgart und Esslingen ist in der Esslinger Küferstraße zu finden. Zur Eröffnung war Generaldirektor Franz Gasselsberger angereist.

Angebote für Unternehmen

Filialleiter Günter Häusser sagte, er freue sich, „den erfolgreichen Weg der Oberbank“ mit