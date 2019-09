EsslingenEin paar Mal gießt es an diesem Tag, aber zwischen 11 und 12 Uhr Mittag spielt das Wetter mit. Es bleibt trocken. Ein halbes Dutzend Menschen haben sich in ein hellblaues, verwaschenes Kostüm aus einfachem Stoff geworfen, eine anonyme Maske übergezogen und sich im Abstand von mehreren Metern an die alten Steine der Inneren Brücke im Herzen der Esslinger Altstadt gekauert. Vor sich einen Bettlerhut und ein Schild: „Suche bezahlbare Wohnung“ steht in schön gekringelter Schrift auf braunem Karton. Es ist Samstag, der Herbst löst gerade den Sommer ab und viele Menschen sind unterwegs in der Esslinger Innenstadt, machen Besorgungen und werden Zeuge