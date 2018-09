Esslingen

Etwas aufgeregt waren die Kinder im evangelischen Waldheim am Montag ja schon. Schließlich hatte sich der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen zum Besuch angekündigt. Was aber noch viel mehr Freude unter den Schülern bereitete, war die Tatsache, dass er nicht mit leeren Händen kam. Jürgen Zieger hatte Eis für alle dabei. Die drei Wochen in der Waldheim-Freizeit vergingen für die Leiter und Teilnehmer wie im Flug. Das Programm für die drei Wochen war aber auch spannend gestaltet. 65 Mitarbeiter kümmerten sich um die rund 200 Kinder. Dabei galt es nicht nur, das Tagesprogramm auszufüllen, sondern auch die Verpflegung so