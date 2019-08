EsslingenDie evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen bietet auch in diesem Jahr wieder zwei dreiwöchige Ferienfreizeiten für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren an. Insgesamt 500 Kinder machen in diesem Jahr im Waldheim nahe des Jägerhauses auf dem Schurwald Urlaub. Oberbürgermeister Jürgen Zieger hat gestern bei seinem traditionellen Besuch das Angebot gewürdigt, für jedes Kind ein Eis mitgebracht und dazu reichlich Autogramme gegeben.

Die Stadtverwaltung sei der evangelischen Gesamtkirchengemeinde „für die verlässliche und sehr professionelle Organisation“ der Waldheimfreizeit zu Dank verpflichtet. Die Stadt unterstütze das Angebot