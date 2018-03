Anzeige

Die Essgarnitur auf der Terrasse und die Sonnenliegen im Garten müssen Sonne und Hitze genauso standhalten wie Wind und Regen. Gartenmöbel sind deshalb aus robustem Material gefertigt. Besonders lange hat man Freude daran, wenn man seine Möbel regelmäßig pflegt. Die Experten von Jendrass Gartenmöbel geben gerne Tipps zur richtigen Reinigung.

Im Frühjahr werden Tische, Stühle und andere Gartenmöbel wieder aus dem Keller bzw. aus dem Schuppen geholt (Vorsicht: Vor einer Lagerung der Gartenmöbel in Heizkellern ist abzuraten, da sich die hohe Luftfeuchtigkeit negativ auf die Möbel auswirken kann). Grundsätzlich ist es gut, wenn die Möbel über den Winter gut abgedeckt waren, so die Experten von Jendrass Gartenmöbel aus Deizisau. Dann reicht es oft aus, sie einfach zu entstauben. Am besten ist es natürlich, wenn sie schon vor dem Einlagern gereinigt wurden. Um den gröbsten Schmutz und Staub zu entfernen, empfiehlt sich zunächst das Abfegen mit einem einfachen Handfeger. Abhängig vom Material kann man dann unterschiedlich vorgehen.

Edelstahl und Aluminium: Besonders stabil und leicht zu reinigen sind Möbel aus Edelstahl und Aluminium. Letzteres wird oft für das Gestell von Tischen oder für Gartenliegen verwendet. Ein Lappen und ein neutrales Reinigungsmittel reichen in der Regel aus. Für Edelstahl gibt es im Handel auch spezielle Reiniger, die die Oberflächen besonders widerstandsfähig machen. Die Reiniger werden auf ein feuchtes Putztuch gegeben und auf der Oberfläche verrieben. Damit die Oberflächen nicht verkratzen, sollten keine Metallbürsten oder Scheuermittel verwendet werden.

Kunststoff: Auch Kunststoff ist äußerst leicht zu reinigen. Ein Lappen und ein mildes Reinigungsmittel genügen. Wichtig ist, keine Scheuermittel zu verwenden und auch nicht mit zu viel Druck zu schrubben, da das Material sonst aufgeraut wird und der Schmutz dann umso einfacher auf der Oberfläche haftet. Gegen Flecken auf weißen Flächen hilft ggf. etwas Backpulver, das man mit Wasser vermischt und eine Weile einwirken lässt.

Teakholz: Es gibt gute Gründe, warum Teakholz früher für den Schiffsbau und heute für Möbel im Außenbereich eingesetzt wird. Der hohe Anteil an natürlichem Öl imprägniert das Holz, so dass es auch ohne Pflege Sonne, Wind und Regen standhält. Allerdings bildet sich nach einiger Zeit eine graue Patina, die die Haltbarkeit der Möbel aber nicht beeinträchtigt. Wer den braunen Naturholzton erhalten will, sollte das Holz mit einem speziellen Pflegeöl behandeln. Einmal im Jahr empfiehlt sich eine Grundreinigung mit Wasser und Seife. Bei Jendrass Gartenmöbel gibt es spezielle Holzreiniger und Pflegeöle zu kaufen. Ist z.B. die Tischplatte schon angegraut, kann man sie auch anschleifen. Das leichte Schleifen glättet die Oberflächen. Anschließend sollte nachgeölt werden.

Textiliengewebe: Die Sitz- und Liegeflächen von Gartenstühlen und -liegen sind oft aus flexiblen Textilien gefertigt. Diese sind angenehm weich und darüber hinaus schmutzabweisend. Müssen sie doch einmal gereinigt werden, können sie problemlos mit Wasser und Seife eingerieben und anschließend abgespült werden.

Granit: Tischplatten sind manchmal aus Granit. Durch den hohen Anteil an Quarz ist Granit äußerst hart, vor allem im Vergleich mit anderen Gesteinen wie Marmor. Zur Pflege von nicht lackierten Granitplatten reicht ein normales Reinigungsmittel. Auf scharfe Reinigungsmittel sollte man verzichten.

Rattan und Naturgeflechte: Für den Außenbereich wird natürliches Rattan nur noch selten verwendet. Durchgesetzt hat sich das sogenannte Polyrattan, ein Kunststoffgeflecht. Echtes Rattan sollte wenn möglich trocken gereinigt werden, zum Beispiel mit dem Staubsauger oder einer Kleiderbürste. Man kann aber auch mit einem feuchten, nicht zu nassen Lappen nachwischen. Polyrattan reinigt man wie oben bei den Kunststoffen beschrieben. Eine Bürste ist bei diesem Flechtwerk sinnvoll.

Sitzauflagen: Auflagen sind oft aus pflegeleichtem Polyacryl oder Polyester, doch auch Baumwolle und Mischgewebe werden häufig angeboten. In der Regel reicht es auch, die Auflagen auszuklopfen und leicht abzubürsten. Kleinere Flecken können mit einem Lappen und Reinigungsmittel, zum Beispiel Spülmittel, entfernt werden. Manche Bezüge sind auch abnehmbar und können in der Waschmaschine gewaschen werden – hier sind die Pflegehinweise zu beachten.

Wer sich persönlich zum Thema beraten lassen möchte, kann sich weitere Tipps direkt beim Experten vor Ort oder per Telefon einholen:

Jendrass Gartenmöbel und Freizeit GmbH & Co. KG

Herrenlandweg 6

73779 Deizisau

Deutschland

Tel: 07153-896088

www.jendrass.de