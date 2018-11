Etwas mehr als 20 Besucher sind an diesem Donnerstag zur Rorate-Messfeier gekommen. „Die meisten kenne ich, aber es gibt immer auch welche, die neu dazu finden“, sagt Stefan Möhler, der leitende Pfarrer der Katholischen Gesamtkirchengemeinde. In fünf katholischen Kirchengemeinden in Esslingen wird während der Adventszeit im Wechsel eine Rorate-Messe gefeiert. Es ist eine Eucharistiefeier, die ganz im Zeichen des Wartens und der Hoffnung steht. Die Uhrzeit vor Sonnenaufgang, gleichsam in Erwartung des Lichtes, ist bewusst gewählt. Die Messe ist vielerorts geprägt durch meditative Elemente und Momente der Stille. In