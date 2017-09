Anzeige

Von Melanie Braun

Wer im Netz surfen will, hat in Esslingen meistens Glück: Es gibt kaum Bereiche in der Stadt ohne einen passablen Internetzugang. Das hat eine Untersuchung gezeigt, die die Stadtverwaltung im Rahmen ihres Projekts Breitbandinfrastruktur in Auftrag gegeben hat. Auf Basis dieser Daten soll in den kommenden Monaten eine Planung für den weiteren Ausbau der Internetversorgung erstellt werden. Denn die Stadt sieht den Zugang zum weltweiten Netz als wichtigen Standortfaktor.

Großteil der Bürger ist gut versorgt

Konkret hat die Untersuchung laut Stadtverwaltung gezeigt, dass ein überwiegender Teil Esslingens gut bis sehr gut