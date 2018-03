„Berauscht euch nicht mit Wein - das macht zügellos“ oder „ Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie Christus, dem Herrn“ hören wir Katholiken gerade an einigen Sonntagen in den Lesungen des Epheserbriefes.

Ich muss zugeben, solche Aussagen machen mir in meinen Predigten einige Mühe. Irgendwie ist den Texten, wenn man sie im ganzen Kontext liest, anzumerken, dass der Verfasser eigentlich etwas Gutes sagen will, dass er der jungen Gemeinde in Ephesus weiterhelfen will, aber im heutigen Kontext treffen diese Aussagen sicherlich nicht den richtigen Ton. Genau das wird ja der Kirche gerne vorgeworfen, Gesellschaftskritik von einem hohen Ross