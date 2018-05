Esslingen"One, two, three“, ein synkopiertes Motiv aus zwei Tönen, vielfach transponiert, und schon ist das Quartett von Enrico Pieranunzi mittendrin, druckvoll, klar, vorwärtstreibend. Der Tenorsaxofonist Seamus Blake steht im Vordergrund, im wörtlichen Sinn und in seiner Rolle als Solist. Scharf und präzise, steigert er sich in ein ausgedehntes Solo, während der Pianist nur kurz improvisiert, bevor er den anderen bedeutet, zu übernehmen. Keine Frage: Pieranunzi ist der Leader, Blake kommt, wenn er ihn ruft, der Bassist Hans van Oosterhout achtet genau darauf, was er macht.

Spiel ist nie vorhersehbar

Nur der Schlagzeuger, Luca Bulgarelli, scheint