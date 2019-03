Esslingen (red) Die Bauarbeiten am Nadelöhr nördlicher Altstadtring konnten heute weitgehend abgeschlossen werden. In der Berliner Straße stehen noch Markierungsarbeiten an. Die restlichen Arbeiten erfolgen nach Angaben der Stadtverwaltung in den nächsten Tagen durch die entsprechenden Firmen. Eine Vollsperrung wird hierzu nicht benötigt, sodass diese Arbeiten auch bei fließendem Verkehr durchgeführt werden können. Vereinzelt kann es auch zu minimalen Einschränkungen kommen. Diese Arbeiten sind dann, so der Pressesprecher der Stadt Esslingen, aber nur von kurzer Dauer.