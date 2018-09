EsslingenNach mehreren Beratungsrunden in den zuständigen Ausschüssen soll der Gemeinderat im Oktober entscheiden, ob die Gemeinschaftsschule Innenstadt künftig eine gymnasiale Oberstufe bekommen soll. Im gleichen Zug steht er vor der Frage, ob die Stadt eine oder zwei neue weiterführende Schulen beim Land beantragen soll und wo sie liegen sollen. Ob die Fraktionen und Gruppierungen das umfangreiche und millionenschwere Paket tatsächlich für entscheidungsreif halten, wird sich noch zeigen. Die Verwaltung erwartet sich jedenfalls von der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 19. September eine Vorentscheidung über das Politikum, ob es in Esslingen